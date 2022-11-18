«Убегайте, он прет на встречке!»: под Новосибирском водители и пассажиры пытались удержать руками неуправляемый на льду автобус

Людям пришлось держать машины и автобус руками, чтобы не усугубить аварию. Фото: кадры из видео

Водители пожаловались на скользкий пригорок и дорогу недалеко от села Елбаши под Новосибирском. По словам очевидцев, тот стал причиной массовой аварии 17 ноября. Чтобы не усугубить ситуацию, людям пришлось самостоятельно держать автомобили и даже автобус, а также махать другим водителям. О массов ДТП сообщили подписчики паблика ВКонтакте «АСТ-54».

— Сначала как по маслу скатилась сама и врезалась в уже стоявшие там машины. Чуть позже, не сумев преодолеть скользкую гору, скатился автобус с людьми, припечатав меня с другого бока, — пожаловалась пострадавшая в ДТП женщина.

Судя по кадрам видео, в какой-то момент в общей куче побитых машин едва не оказался «КАМАЗ». Он шел по встречке и только чудом не скатился по скользкой дороге.

По словам пострадавших в ДТП людей, они написали жалобу, однако ответ Маслянинского ДРСУ, ответственного за тот участок дороги, был исчерпывающим: виновата погода.

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