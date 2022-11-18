«Обмен на квартиру либо спорткар»: новосибирец продает монету McDonald’s за 10 миллионов рублей

Жетон «30 лет дружбы» продается за 10 миллионов рублей. Фото: Авито
Житель Новосибирска выставил на продажу монету McDonald’s. Объявление он разместил на сайте «Авито».
Речь идет о жетоне «30 лет дружбы». Цена за него космическая – 10 миллионов рублей.
Предприимчивый новосибирец уточнил, что монета новая. По словам продавца, это самый лучший экземпляр.
− Обмен на квартиру либо спорткар, − написал местный житель.
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