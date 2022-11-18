В Новосибирской области будут охранять ёлки от вырубки перед Новым годом

Ёлки будут охранять от незаконной вырубки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирской области начали охранять ёлки от вырубки перед Новым годом. Об этом рассказали в областном Минприроды.

— Ежегодно министерство организует круглосуточное патрулирование земель лесного фонда в рабочие и праздничные дни, устанавливает графики дежурств в местах возможных рубок. Сейчас в Новосибирской области работают 26 мобильных групп. Патрулирование проводится во взаимодействии с правоохранителями. Также в предновогодний период проводятся проверки «елочных базаров», — сообщили в Минприроды.

Ответственность за незаконно срубленную ёлку зависит от размера ущерба. Если он составляет меньше 5 тысяч рублей, то штраф будет от 3 до 5 тысяч рублей для граждан; на должностных лиц — от 20 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц — от 200 до 500 тысяч рублей. А если ущерб превысил 5 тысяч, то наказание предусматривает вплоть до лишения свободы на срок до семи лет.

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