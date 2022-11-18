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НовостиОбщество18 ноября 2022 11:29

В Новосибирской области будут охранять ёлки от вырубки перед Новым годом

Специалисты будут патрулировать места возможных рубок
Галина СИМОНОВА
Ёлки будут охранять от незаконной вырубки.

Ёлки будут охранять от незаконной вырубки.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирской области начали охранять ёлки от вырубки перед Новым годом. Об этом рассказали в областном Минприроды.

— Ежегодно министерство организует круглосуточное патрулирование земель лесного фонда в рабочие и праздничные дни, устанавливает графики дежурств в местах возможных рубок. Сейчас в Новосибирской области работают 26 мобильных групп. Патрулирование проводится во взаимодействии с правоохранителями. Также в предновогодний период проводятся проверки «елочных базаров», — сообщили в Минприроды.

Ответственность за незаконно срубленную ёлку зависит от размера ущерба. Если он составляет меньше 5 тысяч рублей, то штраф будет от 3 до 5 тысяч рублей для граждан; на должностных лиц — от 20 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц — от 200 до 500 тысяч рублей. А если ущерб превысил 5 тысяч, то наказание предусматривает вплоть до лишения свободы на срок до семи лет.

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