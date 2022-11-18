Под Новосибирском не нашли медведя-гиганта, чьи следы заметили на берегу Оби

Следов присутствия медведя инспекторы не нашли.
Фото: Алексей СТЕФАНОВ
Медведя-гиганта, чьи следы заметили у лодочной базы на территории Кубовинского сельсовета под Новосибирском, не нашли. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава регионального Минприроды Евгений Шестернин.
— Следов присутствия медведя, которого обнаружили на правом берегу Оби инспекторы, не нашли. Специалисты обследовали территорию между трассой «Северный объезд» (от моста) и Новосибирском, — рассказал министр.
Напомним, что следы огромного медведя, отпечаток лапы которого был размером с пятилитровую бутыль, заметили 16 ноября на лодочной базе. На следующий день вышел приказ об отстреле косолапого. Все дело в том, что база находится недалеко от жилых домов, и гигантский бурый медведь несет реальную угрозу для местных.
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