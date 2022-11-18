В Новосибирске разыскивают мужчину, избившего пассажира в маршрутке

Мужчину разыскивают сотрудники Отдела полиции №10 «Советский». Фото: https://vk.com/police54

В Новосибирске объявили в розыск мужчину, который по предварительной информации избил пассажира в маршрутке. Об этом сообщили в группе новосибирской полиции «ВКонтакте».

Инцидент произошел 6 ноября 2022 года. Между двумя сибиряками завязался конфликт. На остановке «Шлюз» в Советском районе один из пассажиров нанес оппоненту телесные повреждения.

Из-за чего произошла ссора – неизвестно. Сейчас мужчину разыскивают сотрудники Отдела полиции №10 «Советский».

Уважаемые читатели, если вам что-либо известно о местонахождении гражданина, изображенного на фото, пожалуйста, позвоните по телефонам: 89993040801, 8(383) 2321902.

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