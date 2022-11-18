В Новосибирске 17-летний подросток на «Ладе» сбил пенсионерку

Пострадавшую 71-летнюю пенсионерку госпитализировали. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску
В Новосибирске 17-летний подросток сбил 71-летнюю пенсионерку на «зебре». Произошло ДТП днем в пятницу, 18 ноября.
— 17-летний подросток без прав за рулем автомобиля «Лада» двигался по улице Ватутина в сторону площади Маркса. В пути следования у дома №27 по улице Ватутина он сбил человека, переходившего дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, — рассказали в городской Госавтоинспекции.
Пострадавшей оказалась 71-летняя женщина. Ее доставили в больницу с различными травмами.
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