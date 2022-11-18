Под Новосибирском охотники ищут медведя-гиганта, замеченного на правом берегу Оби

Медведя заметили на территории Кубовинского сельсовета. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Охотники вышли на поиски бурого медведя-гиганта, следы которого заметили на территории Кубовинского сельсовета под Новосибирском. Приказ на отстрел косолапого появился на сайте регионального Минприроды в четверг, 17 ноября.

Напомним, что 16 ноября медведь зашел на территорию лодочной базы на правом берегу Оби и знатно там наследил. Опасность в том, что от базы до жилых домов рукой подать, и косолапый может зайти к людям.

— Приказываю провести мероприятия по регулированию численности охотничьих ресурсов, а именно произвести отстрел одного бурого медведя в общедоступных охотничьих угодия в границах Кубовинского сельсовета. Срок проведения регулирования с 17 по 19 ноября, — указано в документе.

Несмотря на то, что в документе речь идет об отстреле, ранее глава регионального Минприроды Евгений Шестернин говорил, что усыпление медведя также возможно. Если косолапого удастся усыпить, то его увезут подальше от людей в глубь леса.

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