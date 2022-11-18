В Новосибирске полицейским-вымогателям дали 7,5 лет тюрьмы

В Новосибирске троих полицейских-вымогателей отправили в колонию на 7,5 лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске троих полицейских-вымогателей отправили в колонию на 7,5 лет. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

На скамье подсудимых оказались 34-летний Парфентьев, 33-летний Ушаев и 30-летний Ларионов. История, «героями» которой они стали, произошла 20 декабря 2019 года. Полицейские незаконно задержали потерпевшего в Советском районе, применив насилие.

Задержанного посадили в автомобиль и увезли в безлюдное место. Правоохранители начали требовать с него 2,5 миллиона рублей. Как сообщил КП-Новосибирск источник, потерпевшему угрожали пистолетом и говорили, что прострелят ему ноги. Также сибиряку нанесли телесные повреждения.

− Потерпевший согласился передать часть денежных средств в размере 150 тысяч рублей. Указанную сумму он занял у своего знакомого. Оставшуюся часть он пообещал передать на следующий день, − уточнил источник КП-Новосибирск.

Только после этого потерпевшего отпустили. Он принял решение обратиться в службу собственной безопасности органов внутренних дел.

В итоге полицейских задержали. Их признали виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью третьей статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), частью второй статьи 126 УК РФ (похищение человека) и частью третьей статьи 163 УК РФ (вымогательство).

25 июля 2022 года Советский районный суд вынес обвинительный приговор. Стражей правопорядка приговорили к 7,5 годам колонии строгого режима. Кроме того, их на три года лишили права занимать должности в правоохранительных органах.

Осужденные, сторона защиты и адвокаты оспорили приговор. Однако Новосибирский областной суд оставил его без изменения. Приговор вступил в законную силу.

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