В Новосибирске будут судить за подкуп исполнительного директора ПАО «Сиблитмаш»

В Новосибирске перед судом предстанет исполнительный директор ПАО «Сиблитмаш». Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске перед судом предстанет исполнительный директор предприятия «Сиблитмаш». Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Мужчину обвиняют в совершении трех преступлений, предусмотренных частью шестой статьи 204 и частью восьмой статьи 204 УК РФ – коммерческий подкуп в крупном и в особо крупном размерах.

Следователи выяснили, что в сентябре 2017 года обвиняемый получил «откат» от директора другой компании. За взятку в размере 140 тысяч рублей они договорились о поставках коксохимической продукции.

В период с 2017 по 2021 годы директор предприятия незаконно получил более шести миллионов рублей от представителя еще одной организации.

− Эта сумма предназначалась за преимущественное право перевозить большинство грузов с продукцией ПАО «Сиблитмаш», − объяснили в прокуратуре НСО.

Еще один «откат» в размере практически двух миллионов рублей обвиняемый получил в 2020 году. Суть в том, что он за взятку заключил договор, по которому должен был поставлять свою продукцию третьей фирме.

Мужчина признал свою вину. Прокурор заключил с директором досудебное соглашение о сотрудничестве. Уголовное дело будет рассматривать Кировский районный суд.

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