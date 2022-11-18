В Новосибирске жители ЖК на Березовой роще возмущены вторжением тракторов на их территорию

В Новосибирске жители ЖК пожаловались на въезд тракторов на закрытую территорию. Фото: ЖК "Гринарт".

В Новосибирске жильцы домов в ЖК «Гринарт» возле Березовой рощи жалуются на то, что у них забирают парковку и делают въезд на закрытую территорию свободным для всех желающих. Ворота комплекса для грузовиков и тракторов открыли постановлением мэрии в прошлом году, для удобства. Так спецтехнике проще попасть с проспекта Дзержинского в муниципальное учреждение. Об этом КП-Новосибирск рассказали жители ЖК «Гринарт».

На митинг против передачи участка на территории ЖК в общественное пользование во двор вышли несколько десятков местных. Активисты считают, что проезд чужаков опасен: у жильцов заберут парковочные места, у домов станет шумно, из-за техники детям будет опасно гулять.

Сейчас районная администрация с муниципальным учреждением «Дзержинка» через суд требует от управляющей компании демонтировать ворота, которые мешают въезду на общую территорию. Мнения жильцов разделились – есть и те, кто считает наложение сервитута неизбежным.

– Рядом с проездом, ближе к домам, стоит недострой, вокруг которого забор уже улетает от ветра. С ним точно должны будут что-нибудь сделать, – уверены местные жители. – Те парковки, которые есть возле наших домов, останутся нашими. Разве что заберут ту, что стоит за недостроенным зданием, – рассказали КП-Новосибирск жильцы ЖК.

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