В налоговой Октябрьского района Новосибирска проходят обыски

В ФНС №21 проходят обыски. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В налоговой инспекции Октябрьского района Новосибирска проходят обыски. Об этом стало известно в пятницу, 18 ноября, со слов очевидцев.

По сообщению Сибкрай.ru, обыски идут в рамках уголовного дела, по которому проходит один из руководителей межрайонный инспекции ФНС №21.

Руководителя обвиняют по крайне редкой статье 289 УК РФ за незаконное участие в предпринимательской деятельности. Якобы он использовал базы данных налоговой в своих целях ради бизнеса. Максимальное наказание, которое грозит обвиняемому – 2 года тюрьмы.

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