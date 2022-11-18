В Новосибирской области открыли седьмой региональный сосудистый центр. Фото: Правительство НСО.

В Новосибирской области открыли 7-й региональный сосудистый центр. Создали его по нацпроекту «Здравоохранение». Базируется центр в горбольнице №2. Там будут оказывать круглосуточную оперативную специализированную помощь пациентам с острым нарушением мозгового кровоснабжения, а также с острым коронарным синдромом. Речь идет о жителях Калининского и Дзержинского районов Новосибирска, а также о тех, кто проживает в Болотнинском, Тогучинском и Новосибирском районах. На церемонии открытия центра побывал первый замгубернатора НСО Юрий Петухов. Открыли медучреждение 17 ноября.

В горбольнице, по словам Петухова, собраны уникальные медработники. Кроме того, центр оснастили современным оборудованием. Все это, подчеркнул замгубернатора, поможет спасать жизни пациентов в экстренных ситуациях.

Как пояснила главврач горбольницы Любовь Шпагина, в центре будут проводить лечение сосудов сердца и головного мозга эндоваскулярными методами. Речь идет о самом высоком уровне оказания специализированной кардиологической помощи в кратчайшие сроки. Главврач добавила, что в центре можно проводить до 2 тысяч операций в год.

Известно, что ключевой задачей в работе сферы здравоохранения НСО является снижение смертности населения от сердечно-сосудистых заболеваний. Создание первичных сосудистых центров и РСЦ на особом контроле держат в региональном правительстве.

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