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НовостиОбщество18 ноября 2022 8:30

МТС Travel запустила сервис бронирования отелей для сибиряков

В перспективе площадка travel.mts.ru объединит в себе несколько технологических продуктов МТС и партнеров и поможет решать задачи по организации самостоятельных путешествий - от покупки билетов на транспорт до организации экскурсий и развлечений
В этом году Новосибирск выбран новогодней столицей России, и это еще одна причина активно развивать внутренний туризм.

В этом году Новосибирск выбран новогодней столицей России, и это еще одна причина активно развивать внутренний туризм.

Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

На площадке доступно около 14 тысяч отелей и гостиниц по России. В Новосибирской области для бронирования открыты более 270 отелей, гостевых домов и пансионатов, до конца года их будет больше 300. Оплатить бронирование в рублях можно картой российского банка любой платежной системы. Ассортимент гостиниц и отелей, а также функции платформы МТС Travel для удобства пользователей будут постоянно расширяться. Например, до конца года появятся отели в странах СНГ, позднее - в дальнем зарубежье.

В преддверии новогодних праздников жители нашего региона могут отправиться в путешествие и забронировать через сервис МТС отели и гостиницы в популярных у новосибирцев городах и направлениях: на Горном Алтае и озере Байкал, в Томске, Сочи, Москве, Санкт-Петербурге и других.

- Турпоток в Новосибирскую область вырос почти на 20 процентов, это подтверждает и наша Big Data: Новосибирск вошел в число городов, куда все чаще совершают поездки выходного дня жители соседних регионов Сибири. В этом году Новосибирск выбран новогодней столицей России, и это еще одна причина активно развивать внутренний туризм. Сегодня сфера гостеприимства переживает настоящий цифровой бум, поэтому наша платформа МТС Travel поможет туристам быстрее и эффективнее спланировать отпуск и провести его с максимальным комфортом, - рассказал директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

Компания МТС с помощью Big Data проанализировала туристический поток в январе - августе 2022 и 2021 годов. Турпоток в Башкортостане по сравнению с прошлым годом увеличился на 7%. Таким образом, республика вошла в число самых популярных направлений для туров выходного дня. МТС не только помогает гостям региона решать разнообразные задачи по организации самостоятельных путешествий и оставаться на связи, но и знакомит туристов с достопримечательностями региона. В этом году компания запустила аудиогид по Чуйскому тракту и виртуальный гид по достопримечательностям Новосибирской области.