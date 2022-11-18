МТС Travel запустила сервис бронирования отелей для сибиряков

В этом году Новосибирск выбран новогодней столицей России, и это еще одна причина активно развивать внутренний туризм. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

На площадке доступно около 14 тысяч отелей и гостиниц по России. В Новосибирской области для бронирования открыты более 270 отелей, гостевых домов и пансионатов, до конца года их будет больше 300. Оплатить бронирование в рублях можно картой российского банка любой платежной системы. Ассортимент гостиниц и отелей, а также функции платформы МТС Travel для удобства пользователей будут постоянно расширяться. Например, до конца года появятся отели в странах СНГ, позднее - в дальнем зарубежье.

В преддверии новогодних праздников жители нашего региона могут отправиться в путешествие и забронировать через сервис МТС отели и гостиницы в популярных у новосибирцев городах и направлениях: на Горном Алтае и озере Байкал, в Томске, Сочи, Москве, Санкт-Петербурге и других.

- Турпоток в Новосибирскую область вырос почти на 20 процентов, это подтверждает и наша Big Data: Новосибирск вошел в число городов, куда все чаще совершают поездки выходного дня жители соседних регионов Сибири. В этом году Новосибирск выбран новогодней столицей России, и это еще одна причина активно развивать внутренний туризм. Сегодня сфера гостеприимства переживает настоящий цифровой бум, поэтому наша платформа МТС Travel поможет туристам быстрее и эффективнее спланировать отпуск и провести его с максимальным комфортом, - рассказал директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

Компания МТС с помощью Big Data проанализировала туристический поток в январе - августе 2022 и 2021 годов. Турпоток в Башкортостане по сравнению с прошлым годом увеличился на 7%. Таким образом, республика вошла в число самых популярных направлений для туров выходного дня. МТС не только помогает гостям региона решать разнообразные задачи по организации самостоятельных путешествий и оставаться на связи, но и знакомит туристов с достопримечательностями региона. В этом году компания запустила аудиогид по Чуйскому тракту и виртуальный гид по достопримечательностям Новосибирской области.