В Новосибирской области замедлился рост цен на продукты

Рост цен на продукты замедлился в Новосибирской области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Рост цен на продукты замедлился в Новосибирской области. Об этом сообщили в Сибирском главном управлении Банка России.

Эксперты рассказали, что в октябре годовая инфляция в регионе замедлилась до 11,57%. Хотя еще в сентябре она составляла 12,97%.

В Новосибирской области подешевели продовольственные товары.

− Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в октябре замедлился до 12,31% после 14,82% в сентябре, − отметили в публикации.

Как объяснили эксперты, благодаря поступлению нового урожая зерна и высоких переходящих запасов зерновых культур увеличилось их предложение. В результате цены на продукты перестали расти.

Например, в Новосибирской области замедлился рост цен на сыры, молочную продукцию и мясо птицы. Связано это с тем, что затраты птицефабрик и животноводческих хозяйств снизились из-за обилия зерновых культур.

Также произошло замедление годового роста цен на хлебобулочные и кондитерские изделия. А еще в регионе подешевели овощи – картофель, капуста, морковь и свекла. Причина кроется не только в богатом урожае этих культур, но и в увеличении поставок из Средней Азии.

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