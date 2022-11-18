В Новосибирске 5 семей получили компенсации из-за сорванной ураганом крыши общежития

Пять семей из общежития с сорванной крышей получили компенсации от 100 тысяч рублей. Фото: ГУ МЧС РФ по НСО.

Пострадавшие семьи из общежития с сорванной крышей на улице Станционной получили компенсации. Об этом мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил на часе прессы в пятницу, 18 ноября.

– На сегодняшний день ведутся ремонтные работы. Полностью обновляют кровлю. Кроме того, жильцам, которые пострадали – это пять семей – выплачены суммы от 100 тысяч и выше, – рассказал Анатолий Локоть.

Напомним, после урагана 23 октября людей эвакуировали, а жильцов, оставшихся без крыши, расселили в маневренный жилой фонд на время ремонта.

Ранее КП-Новосибирск сообщала о том, что части общежития на Станционной продают за 16 миллионов рублей.

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