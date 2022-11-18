В новосибирской школе № 54 приступили к внутренней отделке здания. Фото: мэрия Новосибирск.

В Центральном районе Новосибирска закончили строительство четырех этажей здания 54 школы. Строители начали внутреннюю отделку. Соблюдение графика на объекте проверил мэр города Анатолий Локоть.

По словам градоначальника, 54 школа – особенный проект. Ранее старое здание признали аварийным. Приняли решение демонтировать его и возвести новое. Для этого разработали индивидуальный проект, который учел ограниченность территории. Новая школа, уточнил мэр, рассчитана на 250 учеников в одну смену и на 500 в две.

Соблюдение графика на объекте проверил мэр города Анатолий Локоть. Фото: мэрия Новосибирск.

– Образовательное учреждение очень востребовано, жители с нетерпением ждут его открытия. Подобных объектов несколько в Новосибирске, сейчас ведется строительство школы № 185 в Октябрьском районе и № 57 в Дзержинском районе, где из-за ограниченного пространства приходится применять нестандартные решения при проектировании зданий, – пояснил Анатолий Локоть.

Площадь нового здания составляет практически 10 тысяч квадратов. Строители уже приступили к чистовой отделке помещений. В здании провели отопление и подключили все коммуникации. Известно, что в школе оборудовали большой актовый зал, столовую, спортзал с раздевалками и туалетами, просторные классы, горячий цех. Все перечисленное отвечает современным требованиям и стандартам.

Как уточнил Сергей Голубев, гендиректор по финансам и экономике ЗАО РСУ-5 «НГС», во время строительства были сложности с переносом теплотрассы. Она транзитом проходит через территорию школы. А это не допустимо по нормам. Также возникли трудности с жителями из-за парковки. Однако решения по спорным вопросам удалось найти. Сейчас они на этапе согласования. После чего строители продолжат работы.

По словам Анатолия Локтя, строительство здания на финальном этапе. Есть вероятность, что школу откроют к следующему учебному году.

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