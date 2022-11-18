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НовостиОбщество18 ноября 2022 7:39

В Новосибирске улицу Геодезическую предлагают сделать пешеходной

Предложение поступило мэру Анатолию Локтю
Анастасия ХРОМЫХ
Улицу Геодезическую на левом берегу Новосибирска предлагают сделать пешеходной.

Улицу Геодезическую на левом берегу Новосибирска предлагают сделать пешеходной.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Улицу Геодезическую на левом берегу Новосибирска предлагают сделать пешеходной – по аналогии с улицей Ленина на правом берегу. Горожанам хотелось бы иметь дополнительную зону для прогулок в период новогодних праздников.

Предложение поступило мэру Анатолию Локтю в ходе встречи с журналистами 18 ноября. Градоначальник заявил, что пока никаких решений не принято.

− Этот вопрос необходимо обсуждать с новосибирцами, прежде всего – с жителями прилегающих территорий, − отметил глава Новосибирска.

Ведь нужно учитывать, что в случае перекрытия Геодезической придется изменять маршруты движения транспорта. А это очень ответственное решение, подчеркнул Анатолий Локоть.

Мэр добавил, что местные жители по-разному относятся к данному вопросу. Градоначальник предложил обсудить предложение и пообещал прислушаться к мнению горожан.

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