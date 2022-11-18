В Новосибирске улицу Геодезическую предлагают сделать пешеходной

Улицу Геодезическую на левом берегу Новосибирска предлагают сделать пешеходной. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Улицу Геодезическую на левом берегу Новосибирска предлагают сделать пешеходной – по аналогии с улицей Ленина на правом берегу. Горожанам хотелось бы иметь дополнительную зону для прогулок в период новогодних праздников.

Предложение поступило мэру Анатолию Локтю в ходе встречи с журналистами 18 ноября. Градоначальник заявил, что пока никаких решений не принято.

− Этот вопрос необходимо обсуждать с новосибирцами, прежде всего – с жителями прилегающих территорий, − отметил глава Новосибирска.

Ведь нужно учитывать, что в случае перекрытия Геодезической придется изменять маршруты движения транспорта. А это очень ответственное решение, подчеркнул Анатолий Локоть.

Мэр добавил, что местные жители по-разному относятся к данному вопросу. Градоначальник предложил обсудить предложение и пообещал прислушаться к мнению горожан.

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