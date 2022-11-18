Сбер ожидает объем выдачи ипотеки на ИЖС в 2022 году на уровне 100 млрд рублей

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Николай Васев, директор дивизиона «Домклик», рассказал, что на текущий момент на рынке фиксируется «галопирующий» рост выдачи ипотеки на индивидуальное жилое строительство (далее ИЖС).

- Мы весь год наблюдаем, как растет кредитование на индивидуальное жилищное строительство. По данным Домклик, за 10 месяцев 2022 года желающие построить собственный дом оформили в Сбере 18 тыс. кредитов на 72,5 млрд рублей. В октябре в Сбере заключили 3 тыс. ипотечных сделок на 12,5 млрд рублей, - сказал он.

Васев отметил, что большая доля выдачи кредитов на строительство частных домов по государственным программам со ставками не более 7% стала одной из причин популярности ИЖС в нынешнем году.

- Растёт число заявок, и средняя сумма кредита, т.е. люди могут позволить себе более просторные и комфортные дома. Этому в первую очередь способствовали низкие ставки, предусмотренные в рамках ипотечных программ с господдержкой - кредиты по этим программам составляют до 95% в ипотеке на ИЖС от Сбера. Сейчас ипотеку на строительство дома можно взять в Сбере через онлайн сервис Домклик. В банке самый широкий спектр программ на ИЖС, на любую потребность и возможность, - добавил Васев.

По данным за октябрь 2022 года, средняя сумма кредита - 4 млн рублей, а средний размер первоначального взноса составляет 1,3 млн. руб, или 24% от стоимости будущего дома. Средняя цена по домам без участка– 5,4 млн руб против 5,9 млн руб за аналогичный период прошлого года. По сделкам на дома с землей - это 5,25 млн руб. и 5,4 млн руб. соответственно.