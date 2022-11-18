В Новосибирске хотят вернуть исторический орнамент на ограждении Октябрьского моста

Местные жители переживают за судьбу исторического ограждения. Фото: мэрия Новосибирска

Исторический орнамент на ограждении планируют вернуть Октябрьскому мосту. Об этом в ходе встречи с журналистами 18 ноября сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Ранее компания «СпецТрансСтрой», занимающаяся ремонтом моста, сообщила о том, что чугунные перила полностью заменят. Дело в том, что они находятся в аварийном состоянии. Вместо демонтированных ограждений временно установили деревянные перила.

Местные жители переживают за судьбу исторического ограждения. Анатолий Локоть поспешил успокоить горожан. По словам градоначальника, перила на Октябрьском мосту особенные – это фасонное литье.

− Сейчас ограждение разбирается, оно будет храниться. Затем задача − повторить это ограждение, − заявил Анатолий Локоть.

То есть мастерам предстоит выполнить непростую задачу – изготовить точную копию старых перил.

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