«Хотел порадовать любимую»: новосибирец с ножом ограбил офис микрофинансовой компании

Новосибирец с ножом ограбил офис микрофинансовой компании, чтобы порадовать любимую. Фото: стоп-кадр.

В Новосибирске полицейские раскрыли ограбление микрофинансовой компании. Злоумышленником оказался 33-летний горожанин. На преступление мужчину толкнула любовь.

– Утром 29 октября новосибирец пришел в офис микрофинансовой компании в Кировском районе города. Он стал вести диалог под видом посетителя, которому нужен кредит. Менеджер проинформировала клиента о документах, нужных для оформления. Внезапно посетитель достал нож. Угрожая сотруднице его применением, потребовал деньги. Все, что были в кассе, забирать не стал. Составил ущерб 18 тысяч рублей. Сотрудница офиса вызвала полицию. Передала им приметы разбойника, – говорится в сообщении ГУ МВД по НСО.

Правоохранители обошли дома, расположенные рядом, опросили возможных свидетелей, изъяли записи с камер, составили фоторобот подозреваемого.

Как стало известно КП-Новосибирск, на преступление новосибирец пошел ради любимой. Ей срочно нужны были деньги. У него такой суммы не было. Мужчина пытался оформить займ, но ему отказывали. В последнем офисе он решил взять деньги силой. Все забирать не стал, так как нужна была определенная сумма. По данным источника КП-Новосибирск, 10 тысяч рублей он подарил любимой девушке. Остальное потратил на себя. Вычислили его, позвонив под предлогом явиться и проверить, какие у него есть штрафы и задолженности. Тот согласился. На встрече его и задержали. Пояснили, что подозревают в преступлении.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело за разбой. Его отправили в СИЗО.

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