Новосибирцев зовут работать в ДЭУ на зарплату до 100 тысяч рублей

Новосибирцев приглашают на работу в ДЭУ. Фото: Александр ГЛУЗ

Новосибирцев приглашают на работу в ДЭУ. По словам начальника управления автомобильных дорог мэрии Сергея Эпова, в дорожных службах не хватает персонала. Об этом он заявил в эфире радио «Городская волна».

Когда была объявлена частичная мобилизация, из учреждения ушли около 30 работников. Это несмотря на оформленную бронь от призыва. Сейчас, перед началом зимнего сезона, дорожные службы укомплектованы кадрами только на 50%.

ДЭУ ищет водителей разной спецтехники. Среди открытых вакансий – водитель бульдозера, трактора, машинист автогрейдера.

Для категорий C и D зарплата составляет до 60 тысяч. Машинисты категорий B и C зарабатывают столько же.

Самая высокая зарплата у операторов комбинированных машин, которые рассчитаны на круглогодичную эксплуатацию.

− Они могут зарабатывать до 100 тысяч рублей и выше. Все зависит от количества часов, − уточнил Сергей Эпов.

Если вы хотите устроиться на работу в ДЭУ, позвоните по номеру 224-02-07.

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