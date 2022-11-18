В Новосибирске планируют установить около 70 умных остановок по инвестиционным договорам

В Новосибирске могут установить около 70 умных остановок. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Департамент инвестиций мэрии Новосибирска готовит заявки на заключение сделок по умным остановкам. Об этом КП-Новосибирск сообщили в пресс-центре мэрии.

На первом этапе в городе планируют разместить от 34 до 68 навесов. Точное количество остановок зависит от итогов конкурса. Будет заключено 17 инвестиционных договоров, по каждому из которых установят от 2 до 4 навесов, уточнили в мэрии.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что в городе заменят 9 остановок почти за 3 миллиона рублей.

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