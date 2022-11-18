Под Новосибирском простились с погибшим в ходе СВО Замиром Гореевым

Под Новосибирском простились с погибшим на СВО бойцом.

Орденом Мужества посмертно наградили погибшего при выполнении боевого задания на спецоперации Замира Гореева. С 29-летним военнослужащим из Кыштовского района простились в родном селе Усманка. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

С детства он занимался спортом, хотел служить Родине. Замир поступил в Новосибирский военный институт войск национальной гвардии РФ, служил на Северном Кавказе.

Героя провожали всем селом Усманка. На церемонии выступали заместители главы района и сослуживцы Замира. Военнослужащего с почестями похоронили на кладбище в родной деревне.

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