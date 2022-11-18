Раскрыты подробности о семье 3-летней девочки, погибшей в страшном пожаре под Новосибирском. Фото: СК РФ НСО.

В прокуратуре НСО рассказали о семье 3-летней девочки, погибшей на пожаре в квартире в Оби. ЧП произошло в ночь на 18 ноября. В момент трагедии ребенок была с отцом. Он тоже погиб. И, вероятно, как раз по его вине и произошло страшное.

– Отец употреблял наркотики. Мать была лишена прав на ребенка, проживала отдельно. Органы опеки проверят, чтобы понять, почему девочку не забрали у ребенка, почему она находилась вместе с ним, – сообщили в прокуратуре НСО.

Ранее сообщалось, что тела 3-летнего ребенка и её 33-летнего отца нашли после тушения пожара. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело за причинение смерти по неосторожности двум или более лицам. Расследование на контроль взяли в прокуратуре.

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