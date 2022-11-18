В Новосибирске водитель багги получил условный срок за стрельбу в работника пляжа

Подсудимый стрелял из пневматического пистолета Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске суд наказал директора строительной фирмы за стрельбу на пляже озера Юго-Западное. Скандал произошел днем 19 апреля 2022 года.

40-летний мужчина катался на красном багги Ranger RZR по пляжу среди отдыхающих. Сотрудник пляжа сделал ему замечание и потребовал прекратить опасное вождение. Водитель уехал домой и вернулся на внедорожнике Lexus LX570 уже с пистолетом Grand Power T12.

Хозяин «Лексуса» достал травматический пистолет и стал стрелять в сторону работника пляжа, тот спрятался и не получил травм. Водитель снова уехал и вернулся с предметом, похожим на оружие. Однако никого не нашел. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, в полиции возбудили уголовное дело о хулиганстве с применением оружия и задержали мужчину по месту жительства.

- Подсудимый не признал вину, говорил, что сотрудник пляжа якобы грубил ему, препятствовал проезду, а выстрелы производились в песок. Ранее он не был судим, воспитывает двоих детей. Суд назначил ему 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года и 6 месяцев, лишил права на владение и хранение оружия и боеприпасов на 2 года, – сообщил КП-Новосибирск помощник прокурора Ленинского района Виталий Перов. – Приговор в законную силу не вступил.

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