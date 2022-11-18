В Новосибирске прохожий жестоко избил по голове 52-летнего мужчину. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирске прохожий жестоко избил на улице 52-летнего мужчину. Тот с травмами головы попал в больницу. Медики передали о пациенте информацию в полицию. Вычислить агрессора помогла собака, с которой его заметили в кафе. Подробности раскрыли в ГУ МВД по Новосибирской области.

– Известно, что произошел инцидент 14 ноября. В тот вечер потерпевший был в гостях у товарища, они распивали спиртное. После застолья решили пройтись. У дома на Красном проспекте товарищи повздорили с прохожим. Он был в компании мужчины и женщины. Словесная ссора переросла в драку. В ходе потасовки прохожий жестоко избил потерпевшего. Друг сопроводил приятеля до дома. Затем избитый обратился в больницу, – уточнили в пресс-службе полиции.

Оперативники приступили к поискам нападавшего. Они установили кафе, в котором он находился до драки. С ним отдыхали и его приятели: мужчина и женщина. А еще при них была собака. Именно ее и приметила администратор общепита. Запомнила компашку, заявившуюся в кафе вместе с псом. Так и удалось выйти на след агрессора. Оказался им 33-летний новосибирец. Ранее он не был судим. Сейчас же ему светит 8 лет колонии за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

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