Компаниям в Новосибирской области не хватает специалистов в сфере IT

В Новосибирской области зафиксирован дефицит айтишников. Фото: Иван МАКЕЕВ

В новосибирских компаниях зафиксирован дефицит айтишников. Об этом КП-Новосибирск рассказали в пресс-службе Минцифры региона.

– По состоянию на 01.07.2022 в Новосибирской области потребность в IT-специалистах оценивалась в 2 000 человек. По экспертной оценке, в настоящее время цифра может доходить до 2 500 специалистов, в том числе, в связи с миграцией, – сообщила КП-Новосибирск пресс-секретарь министерства цифрового развития и связи Новосибирской области Виктория Шмидт.

При этом начинающих специалистов достаточно много, на рынке наблюдается нехватка профессионалов среднего и высшего уровней.

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