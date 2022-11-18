«Нечем дышать»: в Новосибирске зафиксирован критический уровень загрязнения воздуха

В Новосибирске зафиксирован критический уровень загрязнения воздуха. Фото: Татьяна СОЛОВОВА

Серая удушающая дымка окутала Новосибирск в пятницу, 18 ноября. В воздухе чувствуется запах гари. По данным сервиса AirVoice, уровень загрязнения воздуха утром ухудшилось до 9 баллов из 10 возможных.

– На станции метро Октябрьская нечем дышать, – пожаловались читатели КП-Новосибирск.

Специалисты не рекомендуют выходить сегодня на улицу. Причина может быть в резком похолодании – температура в пятницу составит до -18 градусов мороза.

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