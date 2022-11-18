Врач Овсянникова предупредила новосибирцев о тяжёлых последствиях гриппа

Врач из Новосибирска рассказала о тяжелых последствиях гриппа. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Последствия гриппа могут оказаться крайне тяжёлыми, если пациент при первых симптомах не обратится за помощью к врачу. Об этом рассказала главный врач сети многопрофильных клиник в Новосибирске Татьяна Овсянникова.

– Так как удару подвергаются практически все органы и системы организма, последствия гриппа могут быть серьёзными. Среди них – поражение верхних дыхательных путей, отёки лёгких и острая сердечно-сосудистая недостаточность. Люди в повышенной группе риска, с аутоимунными заболеваниями, онкологией, астмой и диабетом обязательно должны находиться под контролем врачей, – сообщила Татьяна Овсянникова.

Симптомы гриппа – температура выше 38, головная боль, лихорадка, снижение аппетита, ломота в теле, сильная усталость. Позже присоединяются першение и боли в горле, кашель.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что эпидемия гриппа в этом году может стать значительно опаснее ослабевшего коронавируса.

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