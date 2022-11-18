В Новосибирске украсят гирляндой ёлку в Академгородке за 250 тысяч рублей

В Новосибирске украсят ёлку за 250 тысяч рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске за 250 тысяч рублей развесят новую гирлянду на 20-метровой ёлке возле здания Президиума Сибирского отделения Российской академии наук на проспекте Лаврентьева, 17. Информацию об аукционе СО РАН опубликовало на сайте госзакупок.

Исполнителю нужно будет с помощью автовышки убрать старую гирлянду, повесить новую, подключить её к электричеству и убрать весь мусор.

Гирлянды длиной в полкилометра с тепло-белым светом лампочек должно хватить на всё дерево. Длина одной секции – не менее 20 метров. Заявки примут до 25 ноября.

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