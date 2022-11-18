В Новосибирске двое маленьких детей оказались заперты одни в квартире. Фото: МАСС.

В Новосибирске маленькие брат с сестрой оказались заперты в квартире на улице Ленинградской. В помещение заблокировало дверь. Мама ребят вызвала спасателей.

– Специалисты прибыли в Октябрьский район города в 20:24. Доступ в квартиру обеспечили. 6-летнего мальчика и 4-летнюю девочку передали маме, – говорится в сводке МАСС.

Помощь врачей малышам не потребовалась. Одни они пробыли чуть больше получаса.

В МАСС напомнили, что оставлять детей без присмотра нельзя.

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