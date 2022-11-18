Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
-13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 ноября 2022 2:39

В Новосибирске двое маленьких детей оказались заперты одни в квартире

Дверь в помещение заблокировало
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
В Новосибирске двое маленьких детей оказались заперты одни в квартире. Фото: МАСС.

В Новосибирске двое маленьких детей оказались заперты одни в квартире. Фото: МАСС.

В Новосибирске маленькие брат с сестрой оказались заперты в квартире на улице Ленинградской. В помещение заблокировало дверь. Мама ребят вызвала спасателей.

– Специалисты прибыли в Октябрьский район города в 20:24. Доступ в квартиру обеспечили. 6-летнего мальчика и 4-летнюю девочку передали маме, – говорится в сводке МАСС.

Помощь врачей малышам не потребовалась. Одни они пробыли чуть больше получаса.

В МАСС напомнили, что оставлять детей без присмотра нельзя.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber