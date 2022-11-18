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НовостиЭкономика18 ноября 2022 2:36

3,2 млн квадратных метров жилья возводятся в Сибири при проектном финансировании Сбера

Подразделения Сибирского Сбербанка заключили с девелоперами 161 договор на проектное финансирование недвижимости, на текущий момент кредитный портфель превышает 169 млрд рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Лидером по количеству заключенных договоровявляется Новосибирск – здесь выдано 60 кредитов, еще 31 сделка была совершена в Красноярском отделении Сбера.

Согласно проектной декларации объектов недвижимости, жилая площадь домов, строящихся благодаря финансированию Сбера, превышает 3,2 млн квадратных метров. По этому показателю лидером также является Новосибирская область – жителям региона будет доступно полтора миллиона квадратных метров.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:

– Финансирование жилого строительства является одним из приоритетных направлений нашей деятельности, что подтверждается лидерскими позициями на рынке. Сбер предлагает застройщикам целый ряд кредитных продуктов с разными сроками и условиями, доступных клиентам на ранних этапах строительства – наше продуктовая линейка позволяет закрыть потребности девелопера на каждом этапе жизни проекта, от покупки земельного участка до кредитования после ввода объекта в эксплуатацию.