«Ходовая в хлам»: в Новосибирске легковушка влетела на островок безопасности и застряла на нем

В Новосибирске легковушка влетела на островок безопасности и застряла на нем. Фото: "АСТ-54".

В Новосибирске напротив остановки «Северо-Чемской жилмассив» на островок безопасности залетела легковушка. Машина застряла на нем. Очевидцы сфотографировали ее и опубликовали в соцсети. По их мнению, такие препятствия нужно делать заметными.

– Будьте добры обеспечить их заметность соответствующими знаками, иначе рано или поздно быть беде! – обратились новосибирцы к дорожникам и ответственным лицам в паблике «АСТ-54».

Горожане предложили владельцу пострадавшего авто обратиться в суд. Они уверены, что такой наезд уничтожил ходовую левого колеса у машины.

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