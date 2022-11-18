Первые автомобили ввезли в Новосибирск по параллельному импорту в 2022 году

В Новосибирск завезли автомобили по параллельному импорту. Фото: Андрей ГРЕЧАННИК

В Новосибирск завезли BMW, Lexus и Hyundai по параллельному импорту. Об этом КП-Новосибирск рассказал руководитель новосибирского отделения Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков.

– Официальные дилеры сейчас не работают. Их заменяют компании по доставке автомобилей напрямую из тех стран, в которых их продают. Это Объединенные Арабские Эмираты, Япония, Германия, Корея. Бывает, ввозят через Армению, Казахстан. Иногда напрямую в Россию, – сообщил КП-Новосибирск Вячеслав Ашурков.

Эксперт уточнил, что ввозить и покупать сейчас такие автомобили выгоднее из-за курса валют, чем последние оставшиеся модели от официальных дилеров по завышенным ценам.

В марте стало известно, что крупные автомобильные компании прекратили поставку иномарок в Россию. Напомним, в мае КП-Новосибирск рассказывала о том, что в городе подешевели праворульные японские автомобили с аукционов.

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