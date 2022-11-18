В Новосибирске начали восстанавливать стелу героям ВОВ возле «Ройял Парка»

В Новосибирске начали восстанавливать стелу в Заельцовском районе. Фото: архив КП /прокуратура НСО.

После вмешательства прокуратуры в Новосибирске заменили детали на стеле в честь героев Великой Отечественной войны. Основу памятника отмыли от ржавчины, заменили Звезду Победы на верхушке и плакат «9 мая». Об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

– Во исполнение представления прокурора города Новосибирска мэрией приведена в нормативное состояние стела, посвященная 45-летию Победы в Великой Отечественной войне, – сообщили в прокуратуре.

Напомним, вокруг стелы около торгового центра «Ройял Парк» в начале осени развернулся скандал. Ранее стало известно, что мемориал, который облюбовали вандалы, демонтировали ради строительства гостиницы. Потом причиной называли проведение работ на площади Калинина. В мэрии сообщали, что стелу увезли на реконструкцию, чтобы потом перенести в другой район. Прокуратура и Следственный комитет организовали проверку, после чего стелу вернули на прежнее место.

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