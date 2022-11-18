Пробки в 7 баллов и массовые аварии затруднили проезд по новосибирским улицам утром 18 ноября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирские утром 18 ноября город сковали семибалльные пробки. На дорогах из-за неблагоприятной погоды массовые аварии. Об этом сообщает «2ГИС».

Заторы на Троллейной, Немировича-Данченко, Титова и Сибиряков-Гвардейцев. Сложно проехать по Станционной, Широкой, площадям Труда и Райсовета. Затруднено движение по Димитровскому мосту. Пробки на улицах Блюхера, Новогодней, площади Лыщинского, Октябрьском мосту.

На правом берегу заторы на Большевистской, Бориса Богаткова, Восход, Никитина и Кирова. Затор на Гусинобродском шоссе, Волочаевской и Дзержинском проспекте.

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