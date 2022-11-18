Холодно как в Арктике: Новосибирск ночью скует морозом и льдом

В Новосибирске в ночь на 18 ноября придет резкое похолодание.
Фото: Василий Вахрин
В Новосибирске в ночь на 18 ноября придет резкое похолодание. Об этом сообщили синоптики.
— В ночь на 18 ноября температура воздуха в Новосибирске опустится до −12 градусов. Днем потеплеет до −10, ожидается облачность и небольшой снег на протяжении всего дня, — сообщает сервис Яндекс. Погода.
К выходным температура опустится еще ниже, вплоть до −19 градусов. Снег и пасмурная погода также ожидаются до конца недели.
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