Холодно как в Арктике: Новосибирск ночью скует морозом и льдом

В Новосибирске в ночь на 18 ноября придет резкое похолодание. Фото: Василий Вахрин

В Новосибирске в ночь на 18 ноября придет резкое похолодание. Об этом сообщили синоптики.

— В ночь на 18 ноября температура воздуха в Новосибирске опустится до −12 градусов. Днем потеплеет до −10, ожидается облачность и небольшой снег на протяжении всего дня, — сообщает сервис Яндекс. Погода.

К выходным температура опустится еще ниже, вплоть до −19 градусов. Снег и пасмурная погода также ожидаются до конца недели.

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