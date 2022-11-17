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НовостиОбщество17 ноября 2022 17:47

Каждый второй новосибирец, затеявший ремонт в 2022 году, пожалел об этом

В этом году ремонтом занялся 91% новосибирцев
Галина СИМОНОВА
Каждый второй новосибирец пожалел, что затеял ремонт в 2022 году.

Каждый второй новосибирец пожалел, что затеял ремонт в 2022 году.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Каждый второй новосибирец пожалел, что затеял ремонт в 2022 году. Об этом рассказали аналитики компании Novo BI.

— В рамках исследования выяснилось, что в 2022 году жители Новосибирска потратили значительную часть бюджета на ремонт, однако не достигли желаемого результата. Каждый третий (31%) заплатил за строительство или услуги более 500 тысяч рублей, 19% опрошенных от 200 до 300 тысяч рублей, 10% вложили в обновление от 100 до 200 тысяч рублей. Лишь 9% опрошенных делали косметический ремонт и потратили менее 50 тысяч рублей, — сообщили аналитики.

Большинство новосибирцев расстроились поскольку вышли за рамки бюджета, выделенного на ремонт — таких оказалось 17%. 21% пожалели о потраченных на это занятие силах и нервах, а еще 7% остались недовольны результатом.

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