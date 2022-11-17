Медведева покинула должность главы инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области

Медведева ушла с поста 14 ноября. Фото: nsuada.ru

Елена Медведева ушла с поста главы Госинспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области. Об этом стало известно 17 ноября со слов главного архитектора города Александр Ложкин. На заседании рабочей группы по наружной рекламе, он заявил, что Медведева больше не работает в инспекции.

По данным источника Сибкрай.ru, Медведева перестала возглавлять Госинспекцию с 14 ноября. Временно исполняющим обязанности главного инспектора назначали Андрея Гончарова, заместителя Медведевой.

Елена Медведева стала руководителем Госинспекции в 2019 году. До нее эту должность занимала Александра Кошелева, но ту уволил губернатор Андрей Травников.

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