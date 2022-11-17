Книги были напечатаны в 1896 году в Санкт-Петербурге. Фото: Чистоозерный краеведческий музей

Жительница Новосибирской области нашла у себя дома редкие книги XIX века, а именно собрание сочинений Н.А. Добролюбова. 4 тома датируются 1896 годом. Выпущены они были в Санкт-Петербурге.

Женщина не стала оставлять себе находку и передала книги Чистоозерному краеведческому музею.

Четырехтомное собрание сочинений передали музею. Фото: Чистоозерный краеведческий музей

— 4 тома включают в себя критико-биографический очерк, вступительные статьи, примечания, библиографический указатель, два портрета и автограф. В книгах находится синий штамп старинного образца личной библиотеки Клинцовых, возможно, это одни из первых владельцев книги. Должно быть, именно они в свое время приобрели данные книги в торговой лавке, либо получили в подарок. Теперь нам остается только догадываться, — рассказали в музее.

Как оказалось, женщине книги достались вместе с домом, который он много лет назад купила Чистоозерном.

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