Новосибирцы тратят на ювелирные украшения 3, 2 миллиарда рублей в год

Жители Новосибирска тратят на ювелирные украшения 3, 2 миллиарда рублей в год. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жители Новосибирска тратят на ювелирные украшения 3, 2 миллиарда рублей в год. Город занял второе место в стране по данному виду трат, уступив только Екатеринбургу. Об этом рассказали в аналитическом центре компании sokolov по итогам девяти месяцев прошедшего года.

Так, за аналогичный период прошлого года, средний чек в новосибирских ювелирных увеличился на 7, 2% и составил более 5 тысяч рублей. Тем не менее, по сумме среднего чека Новосибирск оказался на 11 месте среди городов-миллионников.

На сибирские регионы приходится почти 10% оборота ювелирных изделий в стране.

В целом в 1 полугодии 2022 года российский рынок ювелирной розницы достиг 140 миллиардов рублей. Средний чек вырос на 12% и составил 6166 рублей.

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