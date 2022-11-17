В мэрии рассказали, какие трамвайные линии могут появиться в Новосибирске

В мэрии Новосибирска рассказали, какие трамвайные линии могут появиться в городе. Фото: Иван МАКЕЕВ

В мэрии Новосибирска рассказали, какие трамвайные линии могут появиться в городе. Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры утверждена до 2030 года. В ее рамках планируется капитально реконструировать более 35 километров трамвайных путей.

Одним из самых реалистичных проектов является трамвайная линия от кольца на Гусинобродском шоссе до нового автовокзала. Как пояснил «Новосибирским новостям» замначальника управления пассажирских перевозок мэрии Михаил Никулин, протяженность пути там составляет 700 метров с разворотной петлей. В этом году уже выполнили первую стадию работ: вынесли коммуникации и освободили земельные участки. В 2023 году начнут строить сами пути и контактную сеть. В перспективе это должно продлить до автовокзала маршрут 13 трамвая.

Планируется также начать работу по проектированию продолжению трамвайной линии, открытой на улице Титова в 2016 году. Новый участок должен будет пройти вдоль жилмассива «Чистая Слобода», а потом повернуть на улицу Дукача до «Радуги Сибири». Если удастся создать проект в следующем году, то в 2024 его могут начать реализовывать.

Также на левом берегу в рамках строительства четвертого моста через Обь над площадью Труда появится 800-метровая эстакада, что поднимет на второй уровень трамвай на улице Широкой и опустит около остановки «ДК Металлург» на улице Ватутина. Сдать объект должны в следующем году.

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