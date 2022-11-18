Одевайтесь теплее: 13-градусный мороз придет в Новосибирск

В Новосибирске сильно похолодает Фото: Екатерина КОМЯКОВА

18 ноября в Новосибирске наступит по-настоящему зимняя погода. Синоптики обещают сильное похолодание.

— Ночью температура опустится до -11...-13, днём — до -9. Будет переменная облачность, ночью небольшой снег, днем местами небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Подует слабый северо-западный ветер, — передают метеорологи Западно-Сибирского гидрометцентра.

В Новосибирской области холод ночью местами может достигнуть -28 градусов, а днем до -18. По северо-западу района будет преимущественно без осадков, по востоку пройдет снег.

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