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НовостиОбщество18 ноября 2022 0:00

Одевайтесь теплее: 13-градусный мороз придет в Новосибирск

18 ноября в Новосибирск придет мороз -13 градусов
Надежда РЫЖКИНА
В Новосибирске сильно похолодает

В Новосибирске сильно похолодает

Фото: Екатерина КОМЯКОВА

18 ноября в Новосибирске наступит по-настоящему зимняя погода. Синоптики обещают сильное похолодание.

— Ночью температура опустится до -11...-13, днём — до -9. Будет переменная облачность, ночью небольшой снег, днем местами небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Подует слабый северо-западный ветер, — передают метеорологи Западно-Сибирского гидрометцентра.

В Новосибирской области холод ночью местами может достигнуть -28 градусов, а днем до -18. По северо-западу района будет преимущественно без осадков, по востоку пройдет снег.

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