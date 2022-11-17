В Новосибирске на четыре месяца закроют перекресток Ватутина и Планировочной

Проезд будет перекрыт 4 месяца. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске до апреля планируют закрыть проезд на перекрестке улиц Планировочной и Ватутина в Ленинском районе города. Соответствующий проект постановления появился на сайте мэрии в среду, 16 ноября.

— 17 декабря 2022 года по 1 апреля 2023 года перекрыть движение для транспорта на пересечении улиц Ватутина и Планировочной. Объезды будут обеспечены по улицам Планировочная и Выставочная, — указано в документе.

В постановлении пояснили, что четырехмесячное ограничение связано со стройкой четвертого моста через Обь. А именно с тем, что рабочие будут выносить коммуникации в зоне строительства транспортной развязки на площади Труда.

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