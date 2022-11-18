Девочку не смогли спасти. Фото: СУ СК РФ по НСО/предоставлено отцом ребенка
В Новосибирске простились со второклассницей, утонувшей в школьном бассейне. Напомним, трагедия произошла 15 ноября в Дзержинском районе. Тело ребенка нашли в воде. Опытный педагог пытался откачать девочку. Школьница пережила три клинические смерти, прежде чем попала в реанимацию. Врачи боролось за жизнь малышки, но 16 ноября она умерла.
Следователи возбудили уголовное дело за причинение смерти по неосторожности.
Родители хотели похоронить девочку в Таджикистане, но перевезти тело не удалось. 17 ноября стало известно, от чего умер ребенок. Причина - механическая асфиксия от утопления в воде.
Как сообщили родственники ребенка КП-Новосибирск, второклассницу похоронили на Гусинобродском кладбище.
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