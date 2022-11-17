Блогер из Новосибирска, посетив Красноярск, заявил, что ему хочется плакать

По словам блогера, после увиденного ему захотелось плакать. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Блогер из Новосибирска Василий Баранов посетил Красноярск. По его словам, многие просили сравнить два города. И судя по всему, Красноярск впечатлил сибиряка в самом хорошем смысле слова.

— Бюджет Новосибирска в 2022 году превысил 60 миллиардов. Бюджет Красноярска — 40 миллиардов. При этом посмотрите какой в Красноярске тротуар везде в центре и практически полное отсутствие пыли и грязи, — рассказал блогер в своем телеграм-канале.

По его словам, после увиденного захотелось плакать.

Напомним, что Баранов не единственный блогер, который между Новосибирском и Красноярском отдает предпочтение последнему. Так, например, в пользу города на Енисее высказался Артемий Лебедев, заявив, что именно Красноярску следовала отдать статус столицы Сибири. Не менее критично о Новосибирске высказался блогре Илья Варламов, назвав его городом для грустных.

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