Вице-губернатор рассказал о планах по строительству завода Nestle под Новосибирском

Сергей Семка рассказал о планах по строительству завода кормов для домашних животных Nestle. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вице-губернатор Сергей Семка рассказал о планах по строительству завода кормов для домашних животных Nestle. Этот вопрос был поднят на сессии Заксобрания Новосибирской области.

— Закрывать проект намерений нет, рассматривается лишь вопрос смены названия, — цитирует Владимира Знаткова пресс-служба Заксобрания Новосибирской области.

Напомним, соглашение о строительстве завода было подписано в 2020 году. Оценивался проект в 10 миллиардов рублей. Планировалось, что в 2023 году предприятие уже начнет работать и будет выпускать по 75 тысяч тонн корма в год. Однако в начале ноября компания Nestle приостановила реализацию проекта в связи с санкциями.

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