«Говорил, что не боится смерти»: мужчина устроил дебош на борту рейса Москва – Барнаул

Неадекватный пассажир устроил переполох на борту рейса Москва – Барнаул.
Фото: Мария ЛЕНЦ
Неадекватный пассажир устроил переполох на борту рейса Москва – Барнаул. Об этом сообщает Amic, ссылаясь на информацию из паблика «Инцидент Барнаул».
По словам очевидцев, мужчина начал вести себя странно еще в автобусе. Он заявлял, что хочет встретиться с пилотом, а потом требовал предоставить ему первое место в самолете.
Затем пассажир закрылся в туалете и стал громко кричать.
− Еще он постоянно курил, от чего работала сигнализация, говорил, что не боится смерти. Мы все были в ожидании того, что произойдет дальше, − рассказала очевидица.
Когда дебошир наконец-то вышел из туалета, его принялся успокаивать другой пассажир. Мужчина до конца полета следил за тем, чтобы буян ничего не натворил.
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