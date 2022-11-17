«Говорил, что не боится смерти»: мужчина устроил дебош на борту рейса Москва – Барнаул

Неадекватный пассажир устроил переполох на борту рейса Москва – Барнаул. Фото: Мария ЛЕНЦ

Неадекватный пассажир устроил переполох на борту рейса Москва – Барнаул. Об этом сообщает Amic, ссылаясь на информацию из паблика «Инцидент Барнаул».

По словам очевидцев, мужчина начал вести себя странно еще в автобусе. Он заявлял, что хочет встретиться с пилотом, а потом требовал предоставить ему первое место в самолете.

Затем пассажир закрылся в туалете и стал громко кричать.

− Еще он постоянно курил, от чего работала сигнализация, говорил, что не боится смерти. Мы все были в ожидании того, что произойдет дальше, − рассказала очевидица.

Когда дебошир наконец-то вышел из туалета, его принялся успокаивать другой пассажир. Мужчина до конца полета следил за тем, чтобы буян ничего не натворил.

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