В Новосибирске определили подрядчика на реконструкцию бассейна СКА

Так бассейн должен выглядеть после реконструкции. Фото: Правительство НСО

В Новосибирске определили подрядчика, который займется реконструкцией бассейна «Спортивного клуба армии» на улице Воинской. Аукцион дважды был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок. Тогда заказчик работ — ГКУ Новосибирской области «Управление капитального строительства» — после согласования с контрольным управлением заключили контракт с единственным поставщиком

Как сообщается на сайте госзакупок, цена контракта составляет 743, 8 миллионов рублей. Финансироваться работы будут из областного бюджета. На эти средства подрядчик должен будет отремонтировать бассейн с чашей в 50 метров, который раньше принадлежал Минобороны.

Выполнить работы необходимо до 25 декабря 2023 года.

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