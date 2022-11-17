Мэрия Новосибирска признала аварийными еще пять домов

Еще пять домов в Новосибирске признали аварийными. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще пять домов в Новосибирске признали аварийными. Речь идет о зданиях, которые находятся в трех районах города – Октябрьском, Ленинском и Первомайском.

Напомним, ранее в муниципалитете признали аварийными дома №4 на Подбельского, №11 на Первомайской, №4 на Стрелочной и №99 на Никитина. Жителей расселят до 2033 года.

Список аварийных зданий продолжает пополняться новыми объектами. Очередное постановление мэрии опубликовано на официальном портале правовой информации Новосибирска. Снести аварийные дома власти обязаны в течение 11 лет.

Готовить к сносу будут дома, расположенные по следующим адресам:

− улица Чехова, 390 (Октябрьский район);

− улица Чехова, 374 (Октябрьский район);

− улица Малыгина, 23 (Ленинский район);

− улица Малыгина, 25 (Ленинский район);

− улица Радиостанция №2, 10 (Первомайский район).

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